Главнокомандующий ВМФ России встретился с главой Республики Союз Мьянма

Военачальники обменялись приветствиями и традиционными подарками, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями по поводу первого совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы.
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