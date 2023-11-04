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Закон, порядок, государство

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Главнокомандующий ВМФ России встретился с главой Республики Союз Мьянма

Главнокомандующий ВМФ России встретился с главой Республики Союз Мьянма

Военачальники обменялись приветствиями и традиционными подарками, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями по поводу первого совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы.

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