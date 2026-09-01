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Регионы России

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Московский государственный институт культуры принял 1279 новых студентов из 89 регионов

Московский государственный институт культуры принял 1279 новых студентов из 89 регионов

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что Московский государственный институт культуры (МГИК) продолжает выполнять свою основную задачу — подготовку квалифицированных специалистов в сфере культуры.

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