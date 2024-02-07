В Саратовской области продолжается взаимодействие полиции и «Движения первых»

Наряду с мероприятиями Всероссийского проекта «Мы - граждане России» по торжественному вручению паспортов, представители органов внутренних дел активно участвуют и в проекте «Классные встречи», цель которого - познакомить подростков с интересными людьми, профессионалами в своем деле.
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