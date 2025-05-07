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Русский десант готовит удар на Херсон украинцы срочно заливают панику

Русский десант готовит удар на Херсон украинцы срочно заливают панику

Русский десант готовит удар на Херсон украинцы срочно заливают панику Юлия СоколоваНа Украине снова разгорается паника после громких заявлений о готовящейся масштабной десантной операции российских войск.

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