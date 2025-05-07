Русский десант готовит удар на Херсон украинцы срочно заливают панику Юлия СоколоваНа Украине снова разгорается паника после громких заявлений о готовящейся масштабной десантной операции российских войск.
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