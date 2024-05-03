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Заноза

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Смертельный удар «клином»: Российская армия применила новую тактику

Смертельный удар «клином»: Российская армия применила новую тактику

Попытки противника ударить во фланг наступающих войск упираются в «линии Суровикина», быстро создаваемые на отвоеванных позициях Александр Полегенько / ТАСС По данным самостийных источников, к концу 1 мая ситуация к северу от Авдеевки для захисников продолжает ухудшаться.

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