"Фенибут" стали продавать под видом БАДов

Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Рецептурный препарат, который выписывают при тревожных и депрессивных расстройствах, "Фенибут", начали продавать под видом БАДов, в том числе – в магазинах спортивного питания.
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