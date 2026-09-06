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Роскачество: тыквенный сок оказывает комплексное воздействие на организм

Роскачество: тыквенный сок оказывает комплексное воздействие на организм

В 100 граммах тыквы содержится всего 26 ккал, 1 г белков, 0,1 г жиров и 4,4 г углеводов. При этом мякоть овоща (около 73% от массы плода) является источником клетчатки, пектинов и аминокислот, а также обширного комплекса минералов: кальция, магния, фосфора, железа, калия, меди, цинка и йода Об этом RT рассказали специалисты Роскачества.

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