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«Вильярреал»: Очень разные профессии

«Вильярреал»: Очень разные профессии

Возвращение Марселино в «Вильярреал» позиционируется как неизбежное. В матче против «Атлетико» командой будет руководить спортивный директор Мигель Анхель Тена, а во время паузы сборных к работе должен приступить сеньор Тораль.

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