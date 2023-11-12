«Вильярреал»: Очень разные профессии

Возвращение Марселино в «Вильярреал» позиционируется как неизбежное. В матче против «Атлетико» командой будет руководить спортивный директор Мигель Анхель Тена, а во время паузы сборных к работе должен приступить сеньор Тораль.
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