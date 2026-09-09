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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о судействе в игре «Зенита» и ЦСКА: «Соболев ударил сильно, а его – не очень? Для меня это одинаковые моменты. Хочу посмотреть, что скажет Мажич»

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов сравнил эпизоды с назначенным и незначенным пенальти в матче « Зенита » и ЦСКА в 7-м туре чемпионата России (1:2).

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