Возвращаемся к рекордам: Крым на длинных выходных облюбовали туристы

Майские праздники показали повышенный туристический интерес к Крыму. Востребованность курорта вернулась к показателям рекордного 2021 года – почти 358 тысяч человек провели длинные выходные на полуострове, что на 34% превысило прошлогодние показатели, и в полтора раза - позапрошлогодние.
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