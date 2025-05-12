Возвращаемся к рекордам: Крым на длинных выходных облюбовали туристы

Майские праздники показали повышенный туристический интерес к Крыму. Востребованность курорта вернулась к показателям рекордного 2021 года – почти 358 тысяч человек провели длинные выходные на полуострове, что на 34% превысило прошлогодние показатели, и в полтора раза - позапрошлогодние.