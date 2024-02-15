«Резервы Сырского бегут»: Под натиском ВС РФ враг оставил восточную часть Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: На Авдеевском участке российские войска взяли под свой контроль Авдеевскую автобазу в северо-западной части города, достигнув Индустриального проспекта.