Киев нам не нужен, уркаина тоже

Виктор Анисимов Вот скажите мне любители хохлов, а на кой хрен нам нужна украина? Только давайте обойдёмся без ваших вековечных мантр о "братском народе", едва удержался от того чтобы не написать о "блядском народе" - украинофилам не читать.
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