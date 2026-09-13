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ВСУ стягивают технику, боеприпасы и личный состав к саркофагу Чернобыльской АЭС

ВСУ стягивают технику, боеприпасы и личный состав к саркофагу Чернобыльской АЭС

Командование ВСУ перебрасывает личный состав, технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительницу российских силовых структур.

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