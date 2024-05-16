Одному из убийц Михаила Круга отказали в отправке на СВО

Суд в Твери отказал в иске члену банды "Тверские волки" Александру Авдееву.В Московском суде Твери рассмотрели иск Александра Агеева, отбывающего наказание за четыре убийства, а также причастность к убийству Михаила Круга.
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