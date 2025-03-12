Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Когда у матери отбирают детей

Когда у матери отбирают детей

Тимофеев Николай Не понятные вещи творятся в России, руководство страны озабочено сокращением населения страны и призывает граждан больше иметь детей, повышать рождаемость иначе в перспективе нас может и не стать.

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