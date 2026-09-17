Reuters: спрос на СПГ в Азии снизится на 3-10% к 2026 году

Спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе упадёт второй год подряд. Наибольший спад ожидается в Северо-Восточной Азии.
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