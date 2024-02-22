Русская весна
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Русская весна

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«Путин смеется»: выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети

«Путин смеется»: выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об утверждении нового пакета санкций против России.

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Комментарии
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Константин Самарин
Урсула просто марионетка США. Сама она ничего не решает, это понятно. А от санкций прибыль получают только Штаты, которым не нужна сильная конкурентоспособная Европа, промышленность которой катится ныне под откос. А &quot;троянский конь Америки&quot;, отработав свой гонорар, вместо тюрьмы, спрячется на каком-нибудь бунгало во Флориде.
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