Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об утверждении нового пакета санкций против России.
«Путин смеется»: выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети
Комментарии
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Константин Самарин
Урсула просто марионетка США. Сама она ничего не решает, это понятно. А от санкций прибыль получают только Штаты, которым не нужна сильная конкурентоспособная Европа, промышленность которой катится ныне под откос. А "троянский конь Америки", отработав свой гонорар, вместо тюрьмы, спрячется на каком-нибудь бунгало во Флориде.
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