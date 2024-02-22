«Путин смеется»: выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети

Константин Самарин

Урсула просто марионетка США. Сама она ничего не решает, это понятно. А от санкций прибыль получают только Штаты, которым не нужна сильная конкурентоспособная Европа, промышленность которой катится ныне под откос. А "троянский конь Америки", отработав свой гонорар, вместо тюрьмы, спрячется на каком-нибудь бунгало во Флориде.