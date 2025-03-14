В Пекине началась встреча замглав МИД России, Китая и Ирана

В Пекине началась встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Китая. Стороны обсудят иранскую ядерную проблему и сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, сообщает корреспондент РИА Новости.
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