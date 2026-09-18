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В Алтайском крае отремонтировали более 30 км дороги на Чуйском тракте

В Алтайском крае отремонтировали более 30 км дороги на Чуйском тракте

В Алтайском крае завершено обновление дорожного покрытия на 31 км Чуйского тракта. Здесь произвели устройство защитных слоев и слоев износа, сообщает пресс-служба ФКУ "Сибуправтодор".

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