Глава фракции «Слуга народа» хочет переложить ответственность за потерю территорий на народ

Руководитель парламентской фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.
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