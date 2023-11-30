Дочь Михаила Турецкого сообщила, что ее детей отстранили от занятий в школе

Внуков народного артиста России Михаила Турецкого отстранили от занятий в школе из-за прививок. Старшая дочь певца Наталья Турецкая призналась в личном блоге, что у двоих ее детей нет ревакцинации от кори.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии