Что растили, то и выросло

виновато государство. Вот учительница сорвала армянский флаг, и если бы было государство, то ни один армянин не смог бы раскрыть рот, а если бы подумал о этом, то раскрывал бы его где то за полярным кругом. А так по тихому сожрут учительницу, а власти... лишь бы её доход не уменьшился...

Михалыч

Когда люди собираются в какое-либо ОБЩЕСТВО, а тем более ГОСУДАРСТВО то для того, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЖИТЬ КАЖДОМУ и поручают его правлению какие-то функции, которые более эффективно решать общему органу. Это правление должно сначала сформулировать ИДЕЮ (Сначала было СЛОВО), которая должна объединить усилия всех членов общества для достижения более высокого качества жизни КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА и направить действия всех структур управления на осуществление ИДЕИ, проверка на движение к которой определяет эффективность каждого отдельного чиновника. Наше общество живет без ИДЕИ, т.е. без руля и ветрил, а доминантой служат БАБКИ, стремление к которым разлагает общество, расслаивает ее на сверхбогатых и остальной народ, а младшее поколение ( за исключением избранных и вундеркиндов) мечется в поисках себя и своего предназначения. Какие претензии к детям?! В Китае, когда появились хунвейбины, их просто уничтожили, А обществу дали вектор развития на базе научной теории. Результат налицо.