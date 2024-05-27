Маккол: США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

Американское правительство собирается поставлять Тайваню новейшие оружие, а не старое, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол во время пресс-конференции после встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.