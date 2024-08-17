🪖Курская область Противник спрятался в доме и выставил «антенну» для своего FPV расчета, но что то пошло не так.
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🪖Курская область Противник спрятался в доме и выставил «антенну» для своего FPV расчета, но что то пошло не так.
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