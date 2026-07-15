Синоптики обещают возвращение июльского тепла в Москве к пятнице

Синоптики из Центра погоды ФОБОС сообщили, что в Центральной России ожидаются небольшие дожди в начале недели, однако к пятнице облака рассеются, и в Москве установится комфортная июльская погода с температурами до +27 градусов.
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