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Царьград

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Синоптики обещают возвращение июльского тепла в Москве к пятнице

Синоптики обещают возвращение июльского тепла в Москве к пятнице

Синоптики из Центра погоды ФОБОС сообщили, что в Центральной России ожидаются небольшие дожди в начале недели, однако к пятнице облака рассеются, и в Москве установится комфортная июльская погода с температурами до +27 градусов.

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