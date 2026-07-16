Скумбрия за сутки: простой способ засолить рыбу с чесноком прямо в пакете

Всего несколько ингредиентов и сутки ожидания превращают обычную скумбрию в домашний деликатес. В этом рецепте рыбу не нужно варить, запекать или заливать сложным рассолом: филе солится прямо в пакете с чесноком, сохраняя плотную текстуру и насыщенный вкус.
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