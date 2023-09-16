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Стали известны причины скоропостижного ухода Вячеслава Гришечкина и последние дни его жизни

Стали известны причины скоропостижного ухода Вячеслава Гришечкина и последние дни его жизни

Вячеслав Гришечкин. Фото news.ruСегодня стало известно об уходе из жизни 61-летнего Вячеслава Гришечкина, известного по сериалам “Солдаты”, “Каменская” и “Бригада”.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Молодая жена обобрала его и слиняла,разбила сердце. Мужики ,что же вы себя так переоцениваете
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15 час.
А
Алена
Конечно ему было очень тяжело.... Умерла первая жена, вторая молодуха ещё на их свадьбе крутилась с бывшим потом ушла и опять ему больно. По сути бедный дядечка совсем сник, запил и умер с разбитым сердцем😔
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7 час.
Елена я
Жалко конечно актёра, но спиться в таком случае не решение было. Нервы надо беречь. Прошло бы время и нашёл себе он навую жену. В окружении полюбому много невест было у него. И было бы всё 👍
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4 час.

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