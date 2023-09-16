Стали известны причины скоропостижного ухода Вячеслава Гришечкина и последние дни его жизни

МК Мария Калинина Молодая жена обобрала его и слиняла,разбила сердце. Мужики ,что же вы себя так переоцениваете

А Алена Конечно ему было очень тяжело.... Умерла первая жена, вторая молодуха ещё на их свадьбе крутилась с бывшим потом ушла и опять ему больно. По сути бедный дядечка совсем сник, запил и умер с разбитым сердцем😔