Места в квартире, которые нужно убрать, чтобы создать эффект идеальной чистоты

Не любите убирать в квартире? Постоянно откладываете эту процедуру, прикрываясь другими важными делами? У нас есть для вас хорошая новость: комнаты будут казаться чистыми, если вы приведете в порядок всего семь мест.
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