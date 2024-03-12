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Лимит на семейную ипотеку потребуется увеличить на 200 миллиардов рублей

Лимит на семейную ипотеку потребуется увеличить на 200 миллиардов рублей

Институт развития ДОМ.РФ перераспределил оставшиеся 91 миллиардов рублей лимита на выдачу семейной ипотеки между 16 банками и рассчитал дополнительную потребность для нормальной работы программы до июля 2024 года, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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