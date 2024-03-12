Лимит на семейную ипотеку потребуется увеличить на 200 миллиардов рублей

Институт развития ДОМ.РФ перераспределил оставшиеся 91 миллиардов рублей лимита на выдачу семейной ипотеки между 16 банками и рассчитал дополнительную потребность для нормальной работы программы до июля 2024 года, сообщает корреспондент The Moscow Post.