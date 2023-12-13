Четыре автомобиля сгорели в Мангистау за неделю

За прошедшую неделю, с 4 по 10 декабря, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 42 раза: с пожарами было связано семь вызовов, 18 – со случаями горения, 16 сообщений поступило на проведение аварийно-спасательных работ, один сигнал оказался неподтвержденным.