Серия ударов нанесена в Одессе и Черноморске (ФОТО, ВИДЕО)

Серия ударов нанесена в Одессе и Черноморске. Ранее в Одесской области была объявлена тревога на фоне сообщений об атаке баллистическими ракетами и беспилотниками.
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