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Смоленск 2.0

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Педагоги из Смоленской области приняли участие в форуме классных руководителей и директоров школ

Педагоги из Смоленской области приняли участие в форуме классных руководителей и директоров школ

2 октября в Национальном центре «Россия» прошли заключительные мероприятия VI Всероссийского форума классных руководителей и I Всероссийского форума директоров школ.

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