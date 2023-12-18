Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину

Возможность восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая была разрушена ракетными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует, в этом помогут современные технологии и сохранившиеся документы.
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