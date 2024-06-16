Попросила коллегу помочь с тяжелыми коробками, а он заявил, что в мужья мне не нанимался

В коллективе так нельзя, и рано или поздно, этого Никитоса поставят на место. В принципе, автор уже что-то ему показала. Это самый безобидный минимум, что она для него могла сделать.

Ольга Гусева

Несчастные и несчастливые люди ВСЕГДА обижены. На всех. На ффффсё. Им все должны. Такая вот у царьков психология. Своя психология. Не всех (очень печально, но такова жизнь. Такие вот у нас "семьи") воспитали быть настоящими мужчинами (половой признак вторичен). Да и барышни часто встречаются ещё те... Прынцессы. Это реалии современной жизни. Так сейчас модно. Казаться. Кем-то и чем-то. А не быть.