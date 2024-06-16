ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Элина Морозова
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Попросила коллегу помочь с тяжелыми коробками, а он заявил, что в мужья мне не нанимался

Попросила коллегу помочь с тяжелыми коробками, а он заявил, что в мужья мне не нанимался

Не перестаю удивляться, что за мужчины сейчас пошли? Ни место женщине в транспорте уступить, ни руку подать, ни по работе помочь – ничего не хотят.

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Комментарии
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В
Воробей
Да, джентельмен настоящий!
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12 час.
Вера Федорова
В коллективе так нельзя, и рано или поздно, этого Никитоса поставят на место. В принципе, автор уже что-то ему показала. Это самый безобидный минимум, что она для него могла сделать.
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8 час.
Ольга Гусева
Несчастные и несчастливые люди ВСЕГДА обижены. На всех. На ффффсё. Им все должны. Такая вот у царьков психология. Своя психология. Не всех (очень печально, но такова жизнь. Такие вот у нас &quot;семьи&quot;) воспитали быть настоящими мужчинами (половой признак вторичен). Да и барышни часто встречаются ещё те... Прынцессы. Это реалии современной жизни. Так сейчас модно. Казаться. Кем-то и чем-то. А не быть.
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5 час.

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