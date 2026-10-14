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Царьград

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«Поедут в глушь с комфортом»: зачем свердловским чиновникам внедорожники Tank за 52 миллиона

«Поедут в глушь с комфортом»: зачем свердловским чиновникам внедорожники Tank за 52 миллиона

Правительство Свердловской области планирует закупить шесть внедорожников Tank 500 - на это из бюджета выделят 52 миллиона рублей.

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