В Кривом Роге произошло несколько взрывов

Взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.
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