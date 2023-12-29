"Известия" получили список гостей Ивлеевой на скандальной вечеринке

В списке гостей, в частности, оказались Ксения Бородина и Саша СпилбергГазета "Известия" со ссылкой на свой источник пишет, что в списке гостей вечеринки Анастасией Ивлеевой помимо звёзд шоу-бизнеса были указаны и блогеры-миллионники.