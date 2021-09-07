Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    Хохляндия и есть террористический фурункул -вскрыть , прочистить и залить хлорной известью для обеззараживания.В Верховной Раде ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Сколько бы вы, хохлы, против России не выёб...сь, а на поклон всё равно к ней придёте. Россия рядом, а США ой как дал...Глава МИД Украины...
  • Олег Севастопольский
    Таврида (крым) - Россия !!! Тайвань - Китай !!! Косово - Сербия !!!Военное командова...

Хаос “искусственного интеллекта”?

Хаос “искусственного интеллекта”?

Система ИИ (искусственного интеллекта) пометил ролик с чернокожими мужчинами как "видео о приматах" Как сообщает The New York Times, система ИИ социальной сети Facebook приняла чернокожих мужчин в видео на видеоролике Daily Mail за «приматов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх