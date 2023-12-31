Жёсткие кадры: спецназ уничтожил ДРГ врага на фланге Артёмовска (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры поступают с артёмовского направления, где российский спецназ уничтожает ДРГ врага. Снайперы 58 обСпН 1-го Донецкого армейского корпуса пристально следят за передвижениями вражеских диверсионно-разведывательных групп.
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