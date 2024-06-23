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Цискаридзе раньше других догадался об отношениях Заворотнюк и Чернышева

Цискаридзе раньше других догадался об отношениях Заворотнюк и Чернышева

Фигурист Пётр Чернышев и недавно почившая актриса Анастасия Заворотнюк вступили в брак в 2008 году. Однако об их отношениях, в то время, никто не подозревал, кроме Николая Цискаридзе, об этом артист балета рассказал на телепередаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

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