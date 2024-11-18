"Держаться как можно дальше". В Польше дали своим властям дельный совет

СК

Сергей Ковалев

ключик всё там же - заявление Лукаша Ясины (Łukasza Jasiny): "Мы здесь являемся слугами ..." тчк! - прежде всего слугами гегемона, как штаба, претендующего на глобальное управление. нового ничего. но кто же признается?