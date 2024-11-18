Как сообщает Wall Street Journal, некий политик из окружения Дональда Трампа прогнозирует замораживание украинско-российского конфликта на нынешней линии фронта.
"Держаться как можно дальше". В Польше дали своим властям дельный совет
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ключик всё там же - заявление Лукаша Ясины (Łukasza Jasiny): "Мы здесь являемся слугами ..." тчк! - прежде всего слугами гегемона, как штаба, претендующего на глобальное управление. нового ничего. но кто же признается?
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9 час.
владимир рябченко
Похоже пшеки начали-таки извлекать исторические уроки... 🤡
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7 час.
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