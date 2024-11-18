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"Держаться как можно дальше". В Польше дали своим властям дельный совет

"Держаться как можно дальше". В Польше дали своим властям дельный совет

Как сообщает Wall Street Journal, некий политик из окружения Дональда Трампа прогнозирует замораживание украинско-российского конфликта на нынешней линии фронта.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ключик всё там же - заявление Лукаша Ясины (Łukasza Jasiny): &quot;Мы здесь являемся слугами ...&quot; тчк! -  прежде всего слугами гегемона, как штаба, претендующего на глобальное управление. нового ничего. но кто же признается?
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9 час.
владимир рябченко
Похоже пшеки начали-таки извлекать исторические уроки... 🤡
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7 час.

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