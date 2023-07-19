ВСУ срочно инициировали пресс-конференцию, на которой было объявлено: - Вооруженные силы России собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.
"Русская армия пошла в атаку"
Комментарии
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Betahon
Похоже, в планы командования после отказа от зерновой сделки входит полное отлучение Хохляндии от Черного моря, воды которого хохлы и их хозяева используют в террористических целях против России! С другой стороны, это позволит снять изоляцию с Приднестровья....
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11 час.
Erl Schweizer
Нужно соблюдать закон и порядок во время СВО, вне СВО, постоянно: армия российская, не исключительно русская! Без разрешения не называй ни одного человека русским, не подражай нацистам Украины, думай башкой, что говоришь вне зависимости от одуревших националистов, которые разрушают остатки наследия СССР.
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10 час.
Сергей Снегирев
Не переживайте, вас русским не назовет никто. И разрешения на это не потребуется. Был такой русский генерал Багратион, он грузин. Был русский маршал Рокоссовский, он поляк.
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5 час.
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