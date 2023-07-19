"Русская армия пошла в атаку"

Betahon Похоже, в планы командования после отказа от зерновой сделки входит полное отлучение Хохляндии от Черного моря, воды которого хохлы и их хозяева используют в террористических целях против России! С другой стороны, это позволит снять изоляцию с Приднестровья....

Erl Schweizer Нужно соблюдать закон и порядок во время СВО, вне СВО, постоянно: армия российская, не исключительно русская! Без разрешения не называй ни одного человека русским, не подражай нацистам Украины, думай башкой, что говоришь вне зависимости от одуревших националистов, которые разрушают остатки наследия СССР.