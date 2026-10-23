© Shutterstock/FOTODOMЛюдям с высокой фоновой тревогой, склонностью к диссоциации или вспышкам гнева садиться за руль не рекомендуется, поскольку такие состояния повышают риск трагедии на дороге.
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