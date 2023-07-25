Школьник постоянно ябедничает: как отучить его от этой привычки

Жалобы, нытье, жалкие попытки привлечь внимание – все это знакомо родителям, которые сталкиваются с постоянным ябедничеством своих детей.
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