Администрация США уже не может помешать грядущему полному поражению вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую точку зрения в беседе с YouTube-каналом Gegenpol высказал американский военный эксперт, бывший офицер разведывательной службы морской пехоты США Скотт Риттер.
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