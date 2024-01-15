Летчик Шишкин: Австралия не хочет опозориться с MRH-90 в случае передачи Киеву

Летчик-испытатель и заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил в беседе со «Звездой», что отказ со стороны Австралии отправить Киеву списанные вертолеты MRH-90 имеет подоплекой страх перед репутационными потерями.
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