Летчик Шишкин: Австралия не хочет опозориться с MRH-90 в случае передачи Киеву

Страна и люди

Летчик-испытатель и заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил в беседе со «Звездой», что отказ со стороны Австралии отправить Киеву списанные вертолеты MRH-90 имеет подоплекой страх перед репутационными потерями.