Жители деревни Грязь заподозрили, что у Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем

Жители деревни Грязь заподозрили у Аллы Пугачевой тяжелую болезнь. Фото: РИА Новости Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь заявили, что до отъезда в Израиль у Примадонны обострились проблемы со здоровьем.
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