Жители деревни Грязь заподозрили, что у Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем

Жители деревни Грязь заподозрили у Аллы Пугачевой тяжелую болезнь. Фото: РИА Новости Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь заявили, что до отъезда в Израиль у Примадонны обострились проблемы со здоровьем.