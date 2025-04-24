Джадд Трамп сделал рекордные пять сенчури и выиграл матч 1/16 финала в Крусибле

Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп установил личный рекорд на пути к победе над Чжоу Юэлуном, а Марк Селби совершил потрясающий камбэк и обыгрывает Бена Уолластона в конце первой сессии 1/16 финала Чемпионата мира, сообщает WST Джадд Трамп вышел в 1/8 финала в Крусибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Встреча Джадда Трампа и Чжоу Юэлуна на Чемпионате мира завершилась триумфом первого со счетом 10-4, ознаменовав историческое событие.