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Снукерист.ру

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Джадд Трамп сделал рекордные пять сенчури и выиграл матч 1/16 финала в Крусибле

Джадд Трамп сделал рекордные пять сенчури и выиграл матч 1/16 финала в Крусибле

Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп установил личный рекорд на пути к победе над Чжоу Юэлуном, а Марк Селби совершил потрясающий камбэк и обыгрывает Бена Уолластона в конце первой сессии 1/16 финала Чемпионата мира, сообщает WST Джадд Трамп вышел в 1/8 финала в Крусибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Встреча Джадда Трампа и Чжоу Юэлуна на Чемпионате мира завершилась триумфом первого со счетом 10-4, ознаменовав историческое событие.

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