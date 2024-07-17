«Наука должна быть веселая»: свободный художник Петр Капица

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Один из самых ярких ученых ХХ века Петр Капица оставил потомкам немало открытий, но еще больше — загадок, что для великих исследователей бывает не менее важно.
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