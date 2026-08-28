Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа

Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском.
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