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Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа

Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа

Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском.

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